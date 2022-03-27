Орбан: То, что просят украинцы – это полностью остановить венгерскую экономику

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что просьбой ввести эмбарго против российских энергоносителей Украина просит остановить венгерскую экономику.

"Вопрос для Венгрии не в том, готова ли она платить немного больше денег за энергию и помогать Украине, потому что тогда мы были бы к этому готовы. Речь идет о том, поступит ли газ вообще.

Украинцы просят Венгрию о том, чтобы не использовать 61% всей венгерской нефти, а это будет означать, что в стране возникнет дефицит топлива.

Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: заводы будут закрыты, будет массовая безработица. То, что просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до 8-10 лет назад.

Я сделаю все, что в наших силах, чтобы помочь украинцам, потому что на них напали, они попали в беду. В такой драматической ситуации спор о том, как обращались с нашими меньшинствами, второстепенна. Не забудем, но это второстепенно. Мы сделаем все, что в наших силах, но нельзя требовать погубить себя ради них", – добавил Орбан.