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Орбан: То, что просят украинцы – это полностью остановить венгерскую экономику

Общие новости
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(1 голосов)

В семье не без урода

Орбан: То, что просят украинцы – это полностью остановить венгерскую экономику

Фото: Газета.УА/автор невідомий

Новина українською

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что просьбой ввести эмбарго против российских энергоносителей Украина просит остановить венгерскую экономику.

"Вопрос для Венгрии не в том, готова ли она платить немного больше денег за энергию и помогать Украине, потому что тогда мы были бы к этому готовы. Речь идет о том, поступит ли газ вообще.

Украинцы просят Венгрию о том, чтобы не использовать 61% всей венгерской нефти, а это будет означать, что в стране возникнет дефицит топлива.

Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: заводы будут закрыты, будет массовая безработица. То, что просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до 8-10 лет назад.

Я сделаю все, что в наших силах, чтобы помочь украинцам, потому что на них напали, они попали в беду. В такой драматической ситуации спор о том, как обращались с нашими меньшинствами, второстепенна. Не забудем, но это второстепенно. Мы сделаем все, что в наших силах, но нельзя требовать погубить себя ради них", – добавил Орбан.

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В статье: Венгрия война с Россией
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Источник:
Telex

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Комментарии (3)
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aleks68
27.03.2022 в 13:10
придёт день и эта .....гнида получит по полной программе
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+1
0
vinn (Khmelnitsky)
27.03.2022 в 12:41
Орбану пора піти, хай простять мене угорці... але засидівся він проросійське чмо...
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+2
0
SSFC (Белозерье)
27.03.2022 в 12:28
Ой, буде у вас срака ще пекти)
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+2
0

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