Стрелецкая: Все швейцарцы надеются, что война в Украине скоро закончится

Украинский арбитр Марина Стрелецкая рассказала, как получила возможность работать на матчах чемпионата Швейцарии.

— Марина, как появилась возможность продолжить свою профессиональную карьеру?

— С началом войны я поехала к сестре в Швейцарию, но со временем руководство Комитета арбитров УАФ в нашей социальной группе пыталось предлагать всем помощь. И я очень благодарна главе комитета Лучано Лучи, который, зная, что я в Базеле, договорился, чтобы я смогла продолжить свою работу по специальности, имела практику и сохранила соответствующую квалификацию.

— Как тебе помогают местные власти?

— Здесь нет слова "беженец", просто люди, приехавшие сюда из-за военных действий, подпадают под категорию людей со статусом S. Поэтому, оформив все документы, через две недели можно получить помощь, которая позволяла бы снимать жилье, и средства на питание.

— Ты уже отработала на одном из поединков третьего швейцарского дивизиона (аналог второй украинской лиги). Какие ощущения?

— Поскольку я не обслуживала матчи почти месяц, то небольшое волнение было. Но, как говорится, со стартовым свистком все наладилось. Уровень игр соответствует нашей второй, а где-то и первой лиге.

— Как общаешься на футбольном поле?

— Здесь преимущественно все общаются на немецком языке, которым я не владею. Могу говорить по-английски. Война помогает, но коллеги часто забывают об этом, а затем исправляются (улыбается).

– На каких условиях ты работаешь в Швейцарии?

— У меня есть гонорар перед каждой игрой, такие здешние условия. Но не это главное, для меня важно, что я при деле.

— Как в Швейцарии относятся к российскому вторжению в Украину?

— Все они сочувствуют нашему горю. Но поскольку Швейцария является нейтральной страной, люди только учатся помогать. Знаю, что здесь много семей, имеющих свободную комнату или две, они приглашают людей к себе. Все швейцарцы надеются, что война скоро закончится, ведь нет ничего лучше мирного неба над головой. Я сама каждый день начинаю с новостей из Украины, очень хочется домой. У меня чемодан всегда собран, - рассказала Стрелецкая.