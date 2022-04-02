Премьер Польши: В Европе лотерея. Сначала она за ужесточение санкций, а затем за то, чтобы не преувеличивать

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал "лотереей" ситуацию с введением санкций ЕС против россии:

"Ежедневно сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, над их домами летают российские самолеты, а в Европе лотерея... Сначала голоса за ужесточение санкций, на следующий день голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла" - написал Моравецкий.

Политик также отметил, что в настоящее время Польша наиболее решительно среди стран Европы отказывается от российских энергоресурсов. Премьер подчеркнул, что деньги, которые россия получает за экспорт нефти и газа, идут на финансирование ее военной машины, поэтому это нужно остановить.