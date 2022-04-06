Вице-президент УАФ рассказал, куда во время войны отправляют украинских футбольных детей
А также поблагодарил УЕФА
Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко рассказал, кто помогает эвакуировать украинских детей во время войны на территории Украины.
"Хочу поблагодарить всех коллег, партнеров из УЕФА, профессиональных футбольных лиг, которые продолжают нам помогать и принимают себя наших будущих звезд украинского футбола, наших футболистов. Недавно самолетом перелетели группы из Черновицкой, Черниговской, Запорожской, Киевской, Волынской областей в Турцию.
Сегодня перелетают самолетом в Италию из Венгрии дети из Закарпатья. Уверен, что мы будем делать все, чтобы собрать наших футбольных детишек и сделать условия для занятия футболом. Открывается у нас футбольный хаб на Закарпатье, Черновцах, во Львове", - рассказал Костюченко.
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