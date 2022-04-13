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Источник: Ракетным ударом поражен вражеский крейсер "Москва"

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Источник: Ракетным ударом поражен вражеский крейсер "Москва"

фото из открытых источников

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Известный военкор Серж Марко на своей странице в фейсбуке сообщает об очередной неприятности для россиян: двумя ракетами "Нептун", по словам журналиста, был поражен крейсер "Москва" в Черном море.

Как пишет Марко, корабль "стоит, горит". А на море шторм, создающий угрозу для других российских кораблей, находящихся неподалеку.

Как уточнил Серж Марко, "Москве" нужно тактическое потопление".

Отметим, что крейсер "Москва" – один из самых ценных российских ресурсов в Черном море. Его называют гордостью российского флота и едва ли не единственным их судном, хотя бы примерно соответствующим стандартам НАТО.

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В статье: война с Россией
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Extrim4ik (Extreme)
13.04.2022 в 21:35
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