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Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба

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Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в твиттере сообщил о том, что Франция на уровне Европейского союза поддержала нефтяное эмбарго против россии.

"Пообщался со своим французским коллегой. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго против россии на уровне ЕС. Украина уверена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее. Я очень ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев", - заявил Кулеба.

Отметим также, что в четверг, 14-го апреля, у Президента Украины Владимира Зеленского состоялся разговор с лидером Франции Макроном.

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В статье: война с Россией
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