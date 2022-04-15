Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба
Важный сигнал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в твиттере сообщил о том, что Франция на уровне Европейского союза поддержала нефтяное эмбарго против россии.
"Пообщался со своим французским коллегой. Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго против россии на уровне ЕС. Украина уверена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее. Я очень ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев", - заявил Кулеба.
Spoke with my French counterpart @JY_LeDrian. Grateful to France for supporting the oil embargo on Russia at the level of the EU. Ukraine is convinced that this step needs to be taken as soon as possible. I highly appreciate France’s decision to return its ambassador to Kyiv.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2022
Отметим также, что в четверг, 14-го апреля, у Президента Украины Владимира Зеленского состоялся разговор с лидером Франции Макроном.
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