Франция на уровне ЕС поддержала нефтяное эмбарго против россии, - Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба у себя в твиттере сообщил о том, что Франция на уровне Европейского союза поддержала нефтяное эмбарго против россии.

Spoke with my French counterpart @JY_LeDrian. Grateful to France for supporting the oil embargo on Russia at the level of the EU. Ukraine is convinced that this step needs to be taken as soon as possible. I highly appreciate France’s decision to return its ambassador to Kyiv.