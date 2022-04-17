Награбленное на Херсонщине имущество оккупанты отправляют в Крым

Награбленное у украинцев в Херсонской области имущество захватчики отправляют во временно оккупированный Крым. Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Захватчики не допускают область гуманитарные грузы, а награбленное имущество, продукты питания, сельскохозяйственную технику и оборудование отправляют во временно оккупированный Крымский полуостров.

Террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на захваченных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине", - сказала украинский омбудсмен.