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Награбленное на Херсонщине имущество оккупанты отправляют в Крым

Общие новости
(1 голосов)

Мародерство и грабежы продолжаются

Награбленное на Херсонщине имущество оккупанты отправляют в Крым

Getty Images

Новина українською

Награбленное у украинцев в Херсонской области имущество захватчики отправляют во временно оккупированный Крым. Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Захватчики не допускают область гуманитарные грузы, а награбленное имущество, продукты питания, сельскохозяйственную технику и оборудование отправляют во временно оккупированный Крымский полуостров.

Террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на захваченных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине", - сказала украинский омбудсмен.

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В статье: Крым война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 16:56
Бедняжки рашистские
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