Награбленное на Херсонщине имущество оккупанты отправляют в Крым
Мародерство и грабежы продолжаются
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Награбленное у украинцев в Херсонской области имущество захватчики отправляют во временно оккупированный Крым. Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.
"Захватчики не допускают область гуманитарные грузы, а награбленное имущество, продукты питания, сельскохозяйственную технику и оборудование отправляют во временно оккупированный Крымский полуостров.
Террор, жестокое обращение и убийства мирных жителей на захваченных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека рф в Украине", - сказала украинский омбудсмен.
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