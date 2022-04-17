Фомин: Ракицкий – чистый патриот, украинец. Он наш парень, наш казак

Нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин поделился мнением о переговорах с россиянами, а также о Ярославе Ракицком:

“Искать некий компромисс за столом переговоров, когда подрывают людей на вокзалах, детей. Какой здесь может быть компромисс? Переговоры могут быть, но без потери нашей территории. Донецк, Луганск – это все Украина. Крым – это Украина.

"Металлист" существовал, существует и, надеюсь, будет существовать. Мы сейчас в Турции, тренируемся, играем контрольные матчи. Ракицкий? Да это чистый патриот. Он чистый украинец. Он приехал в Турцию, присоединился к нам, мы с ним разговаривали. Он очень переживает. Видно, он наш парень, наш казак.

Желаю нашим Вооруженным Силам здоровья, терпения и, конечно же, мужества и стойкости. Только вперед, а мы с вами и переживаем вас. Слава Украине!”, - сказал Фомин.