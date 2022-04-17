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Фомин: Ракицкий – чистый патриот, украинец. Он наш парень, наш казак

Общие новости
(2 голосов)

Бывшие одноклубники поддерживают друг друга

Фомин: Ракицкий – чистый патриот, украинец. Он наш парень, наш казак

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин поделился мнением о переговорах с россиянами, а также о Ярославе Ракицком:

“Искать некий компромисс за столом переговоров, когда подрывают людей на вокзалах, детей. Какой здесь может быть компромисс? Переговоры могут быть, но без потери нашей территории. Донецк, Луганск – это все Украина. Крым – это Украина.

"Металлист" существовал, существует и, надеюсь, будет существовать. Мы сейчас в Турции, тренируемся, играем контрольные матчи. Ракицкий? Да это чистый патриот. Он чистый украинец. Он приехал в Турцию, присоединился к нам, мы с ним разговаривали. Он очень переживает. Видно, он наш парень, наш казак.

Желаю нашим Вооруженным Силам здоровья, терпения и, конечно же, мужества и стойкости. Только вперед, а мы с вами и переживаем вас. Слава Украине!”, - сказал Фомин.

Отметим, что после полномасштабного нападения российской федерации на Украину Ракицкий расторг контракт с "Зенитом" из Санкт-Петербурга и покинул Россию. Сначала он тренировался с харьковским "Металлистом", а сейчас участвует в тренировочном процессе донецкого "Шахтера".

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В статье: Ярослав Ракицкий Руслан Фомин Шахтер (Донецк) война с Россией Металлист (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (4)
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 17:50
Будучи футболістом шахтьора, він про "бєндєровцев" щось там торочив, гімн не сприймав, від матчів збірної косив.... Це якмйсь бракований козак...
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 16:54
Ну в принципе да, так и есть. А что плохого Фомин сказал ? Что плохого сам Ракицкий сделал, лично, для людей ? Если бы он там остался и дальше, в РФ, отмалчивался, тогда можно было бы его в чем-то обвинять С Тимощуком не сто́ит его сравнивать...Это абсолютно разные люди на данный момент...
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shpunt (Rivne)
17.04.2022 в 16:35
ага..як зрозумів що контракт новий йому не світить та під шумок вирішив "очистити репутацію"Менше було б таких патріотів то нікого і "нє асвабаждалі" !!!! Бридота...
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-2
Alex-696 (Немирів)
17.04.2022 в 16:17
Ага, тільки щось цей "козак" поїхав за рублями, коли Донбас русня знищувала. Такий "патріот", що далі нікуди!
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