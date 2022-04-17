Фомин: Ракицкий – чистый патриот, украинец. Он наш парень, наш казак
Бывшие одноклубники поддерживают друг друга
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин поделился мнением о переговорах с россиянами, а также о Ярославе Ракицком:
“Искать некий компромисс за столом переговоров, когда подрывают людей на вокзалах, детей. Какой здесь может быть компромисс? Переговоры могут быть, но без потери нашей территории. Донецк, Луганск – это все Украина. Крым – это Украина.
"Металлист" существовал, существует и, надеюсь, будет существовать. Мы сейчас в Турции, тренируемся, играем контрольные матчи. Ракицкий? Да это чистый патриот. Он чистый украинец. Он приехал в Турцию, присоединился к нам, мы с ним разговаривали. Он очень переживает. Видно, он наш парень, наш казак.
Желаю нашим Вооруженным Силам здоровья, терпения и, конечно же, мужества и стойкости. Только вперед, а мы с вами и переживаем вас. Слава Украине!”, - сказал Фомин.
Отметим, что после полномасштабного нападения российской федерации на Украину Ракицкий расторг контракт с "Зенитом" из Санкт-Петербурга и покинул Россию. Сначала он тренировался с харьковским "Металлистом", а сейчас участвует в тренировочном процессе донецкого "Шахтера".
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