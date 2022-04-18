"Послал меня нах*й, я послал его". Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком
О разговоре уже после 24-го февраля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем отношении к Анатолию Тимощука, который игнорирует войну в Украине и продолжает находится в питерском "Зените".
"Начну с того, что для меня, когда мы еще играли вместе, Тимощук был примером профессионализма. На него ровнялся всегда. Когда началась война, я следил, кто что сказал, кто вообще ничего не сказал. Для меня было неожиданностью (молчание Тимощука).
Написал ему: "Как тебе спится по ночам?". Он ответил, что не спится точно так же, как и тебе. После он меня набрал. Конкретно у него спросил, почему он молчит, он был примером, я на него ровнялся, а теперь его не существует в моей жизни.
Он послал меня нах*й, я послал его, и на этом наш разговор закончился.
Почему он молчит? Думаю, что боится. Плюс я понимаю, у него жена там, дети, но многие твои друзья из Украины, гибнут их родные. Ты спокойно можешь взять семью и жить в любой точки мира, высказав позицию. Думаю, что денег он заработал достаточно", - заявил Ярмоленко.
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