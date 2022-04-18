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"Послал меня нах*й, я послал его". Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком

Общие новости
(1 голосов)

О разговоре уже после 24-го февраля

"Послал меня нах*й, я послал его". Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Игрок "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своем отношении к Анатолию Тимощука, который игнорирует войну в Украине и продолжает находится в питерском "Зените".

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"Начну с того, что для меня, когда мы еще играли вместе, Тимощук был примером профессионализма. На него ровнялся всегда. Когда началась война, я следил, кто что сказал, кто вообще ничего не сказал. Для меня было неожиданностью (молчание Тимощука).

Написал ему: "Как тебе спится по ночам?". Он ответил, что не спится точно так же, как и тебе. После он меня набрал. Конкретно у него спросил, почему он молчит, он был примером, я на него ровнялся, а теперь его не существует в моей жизни.

Он послал меня нах*й, я послал его, и на этом наш разговор закончился.

Почему он молчит? Думаю, что боится. Плюс я понимаю, у него жена там, дети, но многие твои друзья из Украины, гибнут их родные. Ты спокойно можешь взять семью и жить в любой точки мира, высказав позицию. Думаю, что денег он заработал достаточно", - заявил Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Анатолий Тимощук война с Россией
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Источник:
КраСава

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Комментарии (3)
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Fan from Germany (Germany)
19.04.2022 в 00:12
Як Ярмоленко у телефоннiй розмовi поставив питання - таку вiдповiдь i отримав. Тимощуку також не спиться ночами, звичайно вiн переживає, як усi ми. Але де Тимощуку жити, де i що говорити, де працювати - то його особиста справа. Добре, що Ярмоленко розумiє - в Тимощука там дружина, дитина. Але наполягати, що Тимощук має кудись поїхати - то взагалi не справа Ярмоленка. Припустимо дружина Тимощука нiкуди не хоче їхати - вона там народилася. I що, Толiк повинен залишити сiм'ю, щоб футбольна громада була задоволена? Рахувати чужi грошi - теж не справа Ярмоленка. Добродiї, дайте людинi спокiй, не чипайте Тимощука. Анатолiй дуже багато зробив для України, вiн прославляв Україну на протязi усiєї кар'єри. Тимощук заслуговує на повагу. До речi, йому вже давно немає куди їхати - завдяки добрим людям, та колишнiй дружинi - ще та вiдьма. Хай залишається там, де йому добре. Вiн має на це право.
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0
-3
Думитреску (Новомосковск)
19.04.2022 в 00:18
Батько толіка в теробороні Луцька. Колись це чмо стрічки жовто-блакитні в волосся вплітав, а зараз обісрався! Ніякого віправдання. Все, не було такого футболіста, забудьте всі...
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+1
0
avatar
Steelen (Запорожье)
18.04.2022 в 23:05
Предлагаю Тимощука обменять на Медведчука.
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0
-3

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