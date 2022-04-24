Харатин: Ракицкий – молодец. Так нужно показывать свою позицию
Но почему-то до этого не показывал
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Полузащитник "Легии" Игорь Харатин прокомментировал действия предателей Украины, выступавших в период войны в чемпионате страны-оккупанта:
“ – Молчание Тимощука, Ордеца и Иванисени означает, что они согласились с этим?
– Думаю, да. Молчать в этой ситуации нельзя. Умирают гражданские люди, дети. Не понимаю, как можно молчать. Я не на их месте, но молчать в такой ситуации – это показывать свою позицию. Нужно быть за Украину в этой ситуации.
– Говорят, надо простить Ракицкому.
– Трудно сказать. После 2014 года он был там, уехал в россию, но когда началась полномасштабная война, он сделал свой выбор. Одним из первых показал свою позицию, показал пример, как это можно и нужно сделать в такой ситуации. То, что он сделал, – он великий молодец. Он указал, что так нужно показывать свою позицию.
– Тимощук тоже в “Зените”.
– Один смог, а другой не смог. Делаем выводы”, – сказал Харатин.
Напомним, что война россии против Украины продолжается с 2014-го года. В 2019-м Ракицкий перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга, но в конце февраля этого года расторг контракт с российским клубом.
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