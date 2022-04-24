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Харатин: Ракицкий – молодец. Так нужно показывать свою позицию

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Но почему-то до этого не показывал

Харатин: Ракицкий – молодец. Так нужно показывать свою позицию

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

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Полузащитник "Легии" Игорь Харатин прокомментировал действия предателей Украины, выступавших в период войны в чемпионате страны-оккупанта:

– Молчание Тимощука, Ордеца и Иванисени означает, что они согласились с этим?

– Думаю, да. Молчать в этой ситуации нельзя. Умирают гражданские люди, дети. Не понимаю, как можно молчать. Я не на их месте, но молчать в такой ситуации – это показывать свою позицию. Нужно быть за Украину в этой ситуации.

– Говорят, надо простить Ракицкому.

– Трудно сказать. После 2014 года он был там, уехал в россию, но когда началась полномасштабная война, он сделал свой выбор. Одним из первых показал свою позицию, показал пример, как это можно и нужно сделать в такой ситуации. То, что он сделал, – он великий молодец. Он указал, что так нужно показывать свою позицию.

– Тимощук тоже в “Зените”.

– Один смог, а другой не смог. Делаем выводы”, – сказал Харатин.

Напомним, что война россии против Украины продолжается с 2014-го года. В 2019-м Ракицкий перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга, но в конце февраля этого года расторг контракт с российским клубом.

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В статье: Ярослав Ракицкий Игорь Харатин война с Россией
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Источник:
Sport Arena

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