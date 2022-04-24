Харатин: Ракицкий – молодец. Так нужно показывать свою позицию

Полузащитник "Легии" Игорь Харатин прокомментировал действия предателей Украины, выступавших в период войны в чемпионате страны-оккупанта:

“ – Молчание Тимощука, Ордеца и Иванисени означает, что они согласились с этим?

– Думаю, да. Молчать в этой ситуации нельзя. Умирают гражданские люди, дети. Не понимаю, как можно молчать. Я не на их месте, но молчать в такой ситуации – это показывать свою позицию. Нужно быть за Украину в этой ситуации.

– Говорят, надо простить Ракицкому.

– Трудно сказать. После 2014 года он был там, уехал в россию, но когда началась полномасштабная война, он сделал свой выбор. Одним из первых показал свою позицию, показал пример, как это можно и нужно сделать в такой ситуации. То, что он сделал, – он великий молодец. Он указал, что так нужно показывать свою позицию.

– Тимощук тоже в “Зените”.

– Один смог, а другой не смог. Делаем выводы”, – сказал Харатин.