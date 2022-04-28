Поворознюк - херцонцам: Будут бежать те рашики на велосипедах на@@й б@@ть, пока ветер в ту сторону

Президент " Ингульца ", командир добровольческого батальона "за Петрівщину" Александр Поворознюк обратился с обращением к жителям оккупированной Херсонщины.

"Уважаемые жители Херсона. Хочу обраться к вам от имени всех фермеров Украины - мы с вами! Как бы тяжело не было, Крым – это Украина, Херсон – это Украина.

Я хочу вас заверить. Я не могу много чего говорить. Правду сказать не могу, а врать не хочу, но могу заверить, что скоро, очень скоро мы вас освободим.

И поверьте, будут бежать те рашики на велосипедах на@@й б@@ть , и пока ветер в ту сторону, будут крутить педали, чтобы легче было.

Поверьте, все будет хорошо. Верим в президента, верим в Украину. Слава Херсону, слава украинской нации и пи@@ец российской федерации", - заявил Поворознюк.