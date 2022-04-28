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ООС на защите Украины: шесть уничтоженных танков за сутки, один самолет и пять БПЛА

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Суточные итоги

ООС на защите Украины: шесть уничтоженных танков за сутки, один самолет и пять БПЛА

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Операция объединенных сил отчитывается об успехах на фронте за последние сутки. На Луганском и Донецком направлениях защитниками Украины было уничтожено:

  • 1 самолет;
  • 6 танков;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 12 единиц бронированной техники;
  • 1 автомобиль;
  • 1 зенитную установку;
  • 5 БПЛА.

Добавим, что ранее суточный отчет обнародовала пресс-служба ОТГ "Восток".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ООС

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