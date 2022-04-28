ООС на защите Украины: шесть уничтоженных танков за сутки, один самолет и пять БПЛА
Суточные итоги
фото - фейсбук
Операция объединенных сил отчитывается об успехах на фронте за последние сутки. На Луганском и Донецком направлениях защитниками Украины было уничтожено:
- 1 самолет;
- 6 танков;
- 1 артиллерийскую систему;
- 12 единиц бронированной техники;
- 1 автомобиль;
- 1 зенитную установку;
- 5 БПЛА.
Добавим, что ранее суточный отчет обнародовала пресс-служба ОТГ "Восток".
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Источник:ООС
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