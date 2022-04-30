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За сутки в зоне ООС сбили 2 самолета и уничтожили 40 единиц техники

Общие новости
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Отбили 9 атак

За сутки в зоне ООС сбили 2 самолета и уничтожили 40 единиц техники

Новина українською

ВСУ в зоне ООС продолжают храбро защищать украинскую землю от российских оккупантов.

В течение текущих суток, 30 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета Су-25 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией ООС
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Источник:
ООС

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