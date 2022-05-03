156 мариупольцев из Азовстали прибыли в Запорожье
Автобусы выехали из Мариуполя 1 мая
Getty Images/Global Images Ukraine
5 эвакуационных автобусов, которые 1 мая выехали из Мариуполя, сегодня прибыли в Запорожье.
Как сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, на этих автобусах из "Азовстали" удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.
"Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей", - говорится в сообщении Ермака.
Тем не менее, как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, изначально в Маруиполь было отправлено 14 автобусов. Судьба людей из остальных автобусов неизвестна - более тысячи жителей города все еще ждут эвакуации.
"Когда мы объявили, и российская сторона согласовала эту эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили три локации, но в две только локации приехало 14 автобусов, а в Украину доехали только 3. Мы понимаем, что где-то подевались 11 автобусов, которые должны были двигаться в направлении Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в "фильтрационных центрах", - сказал Бойченко.
Популярное сейчас
- Ахметов, Ярославский, Буткевич и остальные. Как самые богатые украинцы помогают во время войны
- Патриарх Кирилл заявил, что “россия никогда ни на кого не нападала"
- Динамо объявило сумму, собранную для Украины в благотворительном турне
- "Будем штурмовать Днепропетровскую область". Российский военный раскрыл ближайшие планы армии рф
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли