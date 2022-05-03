156 мариупольцев из Азовстали прибыли в Запорожье

5 эвакуационных автобусов, которые 1 мая выехали из Мариуполя, сегодня прибыли в Запорожье.

Как сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, на этих автобусах из "Азовстали" удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.

"Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей", - говорится в сообщении Ермака.

Тем не менее, как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, изначально в Маруиполь было отправлено 14 автобусов. Судьба людей из остальных автобусов неизвестна - более тысячи жителей города все еще ждут эвакуации.