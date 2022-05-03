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156 мариупольцев из Азовстали прибыли в Запорожье

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Автобусы выехали из Мариуполя 1 мая

156 мариупольцев из Азовстали прибыли в Запорожье

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

5 эвакуационных автобусов, которые 1 мая выехали из Мариуполя, сегодня прибыли в Запорожье.

Как сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, на этих автобусах из "Азовстали" удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.

"Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей", - говорится в сообщении Ермака.

Тем не менее, как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, изначально в Маруиполь было отправлено 14 автобусов. Судьба людей из остальных автобусов неизвестна - более тысячи жителей города все еще ждут эвакуации.

"Когда мы объявили, и российская сторона согласовала эту эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили три локации, но в две только локации приехало 14 автобусов, а в Украину доехали только 3. Мы понимаем, что где-то подевались 11 автобусов, которые должны были двигаться в направлении Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в "фильтрационных центрах", - сказал Бойченко.

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В статье: война с Россией
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