Арсенал продаст Торрейру Фиорентине
Уругваец провел в итальянском клубе текущий сезон
Фото: acffiorentina.com / Автор: неизвестен
Лондонский "Арсенал" продаст полузащитника Лукаса Торрейру "Фиорентине".
Президент "фиалок" уже дал добро на этот трансфер. Само соглашение будет закрыто в середине мая за 15 млн евро.
Лукас стал игроком "канониров" летом 2018-го. Его отдавали в аренду сначала в "Атлетико", а в текущем сезоне - в "Фиорентину". В течение розыгрыша Серии А 2021/22 уругваец провел 33 матча, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:Calciomercato
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