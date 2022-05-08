Арсенал продаст Торрейру Фиорентине

Лондонский "Арсенал" продаст полузащитника Лукаса Торрейру "Фиорентине".

Президент "фиалок" уже дал добро на этот трансфер. Само соглашение будет закрыто в середине мая за 15 млн евро.

Лукас стал игроком "канониров" летом 2018-го. Его отдавали в аренду сначала в "Атлетико", а в текущем сезоне - в "Фиорентину". В течение розыгрыша Серии А 2021/22 уругваец провел 33 матча, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.