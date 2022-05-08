  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Арсенал продаст Торрейру Фиорентине
В тренде

Арсенал продаст Торрейру Фиорентине

Общие новости
(1 голосов)

Уругваец провел в итальянском клубе текущий сезон

Арсенал продаст Торрейру Фиорентине

Фото: acffiorentina.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Лондонский "Арсенал" продаст полузащитника Лукаса Торрейру "Фиорентине".

Президент "фиалок" уже дал добро на этот трансфер. Само соглашение будет закрыто в середине мая за 15 млн евро.

Лукас стал игроком "канониров" летом 2018-го. Его отдавали в аренду сначала в "Атлетико", а в текущем сезоне - в "Фиорентину". В течение розыгрыша Серии А 2021/22 уругваец провел 33 матча, забил 5 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Лукас Торрейра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде