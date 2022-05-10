Зеленский - об эвакуации раненых из Азовстали: Россия блокирует все предложенные варианты
Президент заявил, что власть применяет все возможные дипломатические инструменты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы вызволить раненых военных из Мариуполя. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского.
"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов.
Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет", - заявил Зеленский в обращении к руководству Республики Мальты.
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