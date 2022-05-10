Зеленский - об эвакуации раненых из Азовстали: Россия блокирует все предложенные варианты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы вызволить раненых военных из Мариуполя. Однако Россия блокирует все возможные варианты эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского.