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Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА

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Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опубликовал утреннюю сводку за четверг, 12 мая. Он сообщает о том, что сейчас "ситуация (в области) значительно ухудшилась"

"Обстрелы усилились по всей линии луганского фронта. Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку. Под контролем Украины сейчас Северодонецк (+села общины), Лисичанск (+села/городка общины), Горное (+села/городки общины), часть Рубежного", - рассказал Гайдай.

Он указывает, что россияне не меняют тактику: "разрушают города и только потом заходят на выжженные земли".

"Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян – в третий раз тоже будет. В оккупированной Попасной массово исчезают люди, орки охотятся за украинскими активистами", пишет глава ОВА.

Он также подчеркнул, что единственная дорога, которая сейчас соединяет Луганщину с "большой землей", находится под обстрелами, поэтому поездки слишком рискованные. В регионе нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Захваченные населенные пункты полностью уничтожены.

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В статье: война с Россией
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