На Азовстали находятся 600 тяжелораненых бойцов. Россияне отвергают экстракцию
Защитники Мариуполя остаются в очень тяжелом положении
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Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (Калина) сообщил, что в Мариуполе в настоящее время находятся 600 тяжелораненых бойцов.
"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация. Киев должен сделать невозможное для спасения бойцов "Азова"", цитируют СМИ слова Паламара.
Стоит добавить, что Украина предлагает россиянам экстракцию защитников Мариуполя. Экстракция предусматривает, что бойцов эвакуирует третья страна и они не смогут вернуться в Украину до завершения войны.
Однако россия отвергает такой вариант. Позицию оккупантов озвучил главарь так называемой ДНР Денис Пушилин.
"Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках о всякого рода экстракшенами.Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти?", - заявил лидер террористов пропагандистским СМИ.
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