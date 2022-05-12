На Азовстали находятся 600 тяжелораненых бойцов. Россияне отвергают экстракцию

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (Калина) сообщил, что в Мариуполе в настоящее время находятся 600 тяжелораненых бойцов.

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация. Киев должен сделать невозможное для спасения бойцов "Азова"", цитируют СМИ слова Паламара.

Стоит добавить, что Украина предлагает россиянам экстракцию защитников Мариуполя. Экстракция предусматривает, что бойцов эвакуирует третья страна и они не смогут вернуться в Украину до завершения войны.

Однако россия отвергает такой вариант. Позицию оккупантов озвучил главарь так называемой ДНР Денис Пушилин.

"Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках о всякого рода экстракшенами.Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти?", - заявил лидер террористов пропагандистским СМИ.