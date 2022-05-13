Турция: россия хочет вести переговоры не только с Украиной, но и с Западом

Советник президента Турции Ибрагима Калин поделился с журналистами издания Türkiye сведениями о планах россии. Об этом пишет украинский ресурс МЕТА.

"Мы отдаем себе отчет, что россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс", - сказал Калин.

Также советник добавил, что для того, чтобы стороны сели за стол переговоров, все должны выработать четкие конструктивные предложения. Это касается и США, и Европы.

Добавим, что ранее заместитель представителя россии в ООН заявил о том, что позиции россия по поводу желания Киева вступить в Евросоюз изменились. Теперь она такая же, как и в отношении НАТО.