Турция: россия хочет вести переговоры не только с Украиной, но и с Западом
Планируют заключить новое крупное соглашение
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Советник президента Турции Ибрагима Калин поделился с журналистами издания Türkiye сведениями о планах россии. Об этом пишет украинский ресурс МЕТА.
"Мы отдаем себе отчет, что россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс", - сказал Калин.
Также советник добавил, что для того, чтобы стороны сели за стол переговоров, все должны выработать четкие конструктивные предложения. Это касается и США, и Европы.
Добавим, что ранее заместитель представителя россии в ООН заявил о том, что позиции россия по поводу желания Киева вступить в Евросоюз изменились. Теперь она такая же, как и в отношении НАТО.
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