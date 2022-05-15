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Враг начал доукомплектовывать бригады морской пехоты членами экипажей кораблей - сводка Генштаба

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Утренняя сводка Генштаба за 15 мая

Враг начал доукомплектовывать бригады морской пехоты членами экипажей кораблей - сводка Генштаба

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Генштаб ВСУ озвучил оперативную информацию по состоянию на 06.00 15.05.2022 по российскому вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории республики Беларусь.

На Сиверском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационных ударов по территории Черниговской и Сумской областей.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвинково и Славянск.

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Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил были сбиты восемь воздушных целей: семь БПЛА типа Орлан-10, один самолет.

Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, были уничтожены взводные опорные пункты, командно-наблюдательные пункты роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей противника. Есть у российских оккупантов потери и по других направлениях.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 08:24
Ждём коков в плен.)
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