Генштаб ВСУ: На полигонах рф проходит подготовка 2500 резервистов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 15 мая.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской, Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск до Государственной границы Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, российские оккупанты систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое и Богородичное.

На Донецком направлении противник продолжает производить интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за огромных потерь и неспособности действовать без помощи других, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил русской федерации объединяются с представителями русских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений.

На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. В районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи.

На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы.

На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия. Удачи не имел.

В Мариуполе враг основные усилия продолжает сосредоточиваться на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался производить огневое поражение наших войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были пробы вести контрбатарейную борьбу.

Командование вооруженных сил российской федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне.