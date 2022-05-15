Генштаб ВСУ: На полигонах рф проходит подготовка 2500 резервистов
На отдельных направлениях укомплектованность подразделений врага составляет менее 20%
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 15 мая.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской, Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск до Государственной границы Украины. На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, российские оккупанты систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое и Богородичное.
На Донецком направлении противник продолжает производить интенсивные обстрелы вдоль линии столкновения и пытается закрепиться на занятых позициях, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.
Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На Попаснянском направлении, из-за огромных потерь и неспособности действовать без помощи других, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил русской федерации объединяются с представителями русских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений.
На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. В районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.
На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи.
На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы.
На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия. Удачи не имел.
В Мариуполе враг основные усилия продолжает сосредоточиваться на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался производить огневое поражение наших войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были пробы вести контрбатарейную борьбу.
Командование вооруженных сил российской федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне.
Популярное сейчас
- Не Гранде, но так же остро. Милан и Интер разыгрывают захватывающую концовку сезона
- ESPN: Зинченко летом может покинуть Манчестер Сити
- Россияне снова атаковали Яворивский полигон на Львовщине, один объект полностью разрушен
- Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Новости по теме
- 19:20 Украинские Генштаб: На Харьковском направлении россияне сосредоточили усилия на удержании позиций
- 19:09 Украинские Вооруженные силы Приднестровья переведены на повседневный режим работы
- 18:49 Украинские Генштаб ВСУ: россияне сосредоточивают усилия на обеспечении ухода подразделений от Харькова