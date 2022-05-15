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Зеленский: россияне заберут это зло с собой назад в россию, потому что будут отступать

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Обращение президента по итогам 15 мая

Зеленский: россияне заберут это зло с собой назад в россию, потому что будут отступать

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Украинскому народу по итогам 81-х суток героической борьбы против российского вторжения.

"Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупанвтов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, заберут это зло с собой назад в россию.

Заберут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас. И я благодарен всем украинцам и украинкам, приближающим это время", - заявил президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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