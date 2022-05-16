В бою с российской ДРГ погиб экс-футболист из Сумщины Александр Поповченко
Александр Поповченко был инспектором пограничной службы
Глухівська міська рада
В бою с диверсионно-разведывательной группой россиян 16 мая погиб пограничник Александр Поповченко.
Около семи утра российские диверсанты попытались прорвать государственную границу на территории Сумской области. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.
Вместе с побратимами пограничник вступил в бой с диверсионной группой противника и получил смертельное ранение.
Главный сержант Александр Поповченко был инспектором пограничной службы второй категории, у него был 10-летний опыт службы в ведомстве.
В прошлом году уволился после окончания очередного контракта, но с начала полномасштабного вторжения России принял решение продолжить службу. По мобилизации он был призван в отдел пограничной службы Глухов.
У 44-летнего Поповченко остались жена и двое детей.
Отдельно отметим, что Александр Поповченко ранее был профессиональным футболистом – в свое время даже поиграл за второлиговский Фрунзенец-Лига из Сум. Затем долгое время играл на уровне аматорского чемпионата ААФУ – Импульс (Шостка), Спартак (Глухов), Велетень (Глухов), Дружба (Сосновка).
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