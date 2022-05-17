Париж, Берлин и Рим давят на Украину, чтобы россия "сохранила лицо" - Politico

Авторитетное американское издание Politico опубликовало статью, авторы которой утверждают, что лидеры ведущих западноевропейских стран озабочены тем, "что может произойти, если Украина действительно победит". А это, учитывая успехи ВСУ, пока не выглядит чем-то нереальным.

Politico пишет, что в Германии, Франции и Италии боятся дестабилизации россии, что сделает ее непредсказуемой, а это в свою очередь сделает невозможным нормализацию энергетических связей. "Вот почему некоторые западноевропейские столицы тихо выступают за "сохранение лица" [россией] в разрешении конфликта, даже если это будет стоить Украине определенной территории".

Журналисты издания указывают, что в своих заявлениях западноевропейские лидеры говорят о необходимости прекращения огня, но не требуют немедленно вывести российские войска с территории Украины.

Politico в своей статье цитирует заявления Шольца, Макрона и Драги и делает следующий вывод: "Несмотря на то, что они подчеркивают свою поддержку Украины, тот факт, что лидеры трех крупнейших стран ЕС заняли почти идентичные точки зрения относительно мирных переговоров, когда Киев имеет преимущество в борьбе, свидетельствует о том, что трио пытается давить на украинских лидеров касательно переговоров".

Впрочем, авторы отмечают, что Киев, по крайней мере, пока не поддается давлению. "Мы не поможем путину сохранить лицо, расплачиваясь своей территорией. Это было бы несправедливо", заявил Президент Зеленский, который добавил, что Макрон "напрасно" ищет "выхода для россии". В Украине убеждены, что любая уступка москве в отношении территорий откроет двери для будущих вторжений россии.

Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише @politico. Зберегти обличчя після Бучі й Маріуполя? Дивна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати частину своїх територій, це справа їхніх виборців. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 16, 2022

Politico также отмечает, что позиция США по отношению к украино-российской войне отличается от позиции Франции, Германии и Италии. Вашингтон считает, что Украина может победить. При этом издание цитирует высокопоставленного американского чиновника, который подчеркнул, что подобные европейские дебаты не являются новыми и Запад остается единым, указывая на готовность стран от Словакии к Германии предоставить Украине оружие.

Интересен тот факт, что на войну по-разному реагируют не только политические элиты, но и в целом общества. "Недавний опрос, проведенный в 27 западных странах, показал, что поддержка продолжения дипломатического взаимодействия с россией была значительно сильнее в Италии, Германии и Франции, чем в США или Польше. Такая же тенденция была очевидна и в вопросе помощи Украине с оружием, при этом в крупных западноевропейских странах поддержка была слабее", - пишет Politico.

В подтверждение этого издания цитирует Джузеппе Конте, бывшего премьер-министра Италии, ныне являющегося членом широкой коалиции Драги. "Весь ЕС после этой начальной фазы, когда мы помогали вооружениям, должен сосредоточиться на переговорах и давлении на политическое решение", – сказал он комментарии Politico. Он подчеркнул, что ЕС должен смириться с реальностью, что "россия есть и останется".