Уже 200 реактивных систем. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Приближаемся к 30 тысячам ликвидированных оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян после начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 20 мая. За четверг, 19 мая, Украинская Армия ликвидировала около 200 оккупантов, таким образом ориентировочные потери личного состава армии рф уже составляют 28700 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1263 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3090 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 596 (+1) ед,
- РСЗО - 200 (+1) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+1) ед,
- вертолетов – 168 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 460 (+5),
- крылатые ракеты – 103 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2162 (+5) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Как указывает Генштаб, самые большие потери россиян в четверг наблюдались на Бахмутском направлении.
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