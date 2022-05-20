Оккупанты уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области, - Гайдай

Российские захватчики уничтожили более 11 тысяч домов в Луганской области, из них почти 3 200 – многоэтажки. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в своем Telegram.

"По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3 188 многоэтажных домов и 8 100 частных усадеб. В настоящее время власти собирают данные о пострадавшем жилье – в том числе с помощью онлайн опроса среди жителей области", - сказал чиновник.

Известно, что уже обработали более 3 500 анкет от пострадавших. В перечень внесли данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам, разрушенным российской армией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен.