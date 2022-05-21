Сборная Украины не смогла квалифицироваться на Чемпионат мира по киберфутболу
"Сине-желтые" провалились в отборе
УАФ
20 мая сборная Украины завершила основной раунд квалификации на Чемпионат мира по киберфутболу. Сине-желтые заняли восьмое место и вылетели из борьбы за путевку на FIFAe Nations Cup 2022. Об этом сообщает УАФ.
Украинская команда в составе Андрея CIG_ST92 Шакалова, Ярослава ECF_BlackStar98 Гурмака и Алексея ForlanFS Мерсера провела ответные матчи групповой стадии в режиме “2 на 2” симулятора FIFA 22 на платформе PlayStation 5 со сборными Австрии, Сербии, Порту.
"Сине-желтые" одержали две победы (над Швейцарией и Ирландией) и трижды сыграли вничью. В последнем туре у них был шанс еще зацепиться за 1/16 финала: можно было занять шестое место благодаря победе над Испанией. Правда, соперники использовали все свои моменты и выиграли по счету 4:0.
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