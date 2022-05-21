Зеленский: Война продолжается. Она не кончилась. Нам еще нужно сражаться и идти к победе
Каждый день погибают украинцы за нашу независимость
t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз акцентировал внимание на очень сложной ситуации в восточных регионах Украины, на линии столкновения. На фронте очень сложно:
"россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить нас. На Донбассе ситуация чрезвычайно тяжелая. Как и в предыдущие дни, армия россии пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление".
В то же время, Зеленский обратился к тем, кто в тылу – не следует думать, что война уже закончилась. Не стоит быть беззаботным:
"Война продолжается. Она не закончилась. Нам еще нужно сражаться и идти к победе. Возможно, кому-то в тыловых городах кажется, что о войне можно забыть, стать беззаботным, небрежным. Но нет. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. И каждый и каждая из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне".
Глава государства в своем видеообращении традиционно поделился успехами на дипломатическом фронте, рассказал о наградах защитникам и защитницам Украины, отметил День науки и День Европы.
Обо всем этом – в видеосюжете.
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