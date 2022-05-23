Баканов: Показания Медведчука подтверждают доказательства и версии, ранее собранные СБУ

Информация, которую предоставил Виктор Медведчук по делам о закупке угля у так называемых "Л/ДНР" в 2014-2015 годах и выводе из государственной в частную собственность части нефтепровода "Самара - Западное направление", подтверждает весь массив доказательств, собранный Службой безопасности Украины.

Об этом сообщает глава СБУ Иван Баканов.

"По нашему мнению, Медведчук подтверждает те доказательства и версии, которые собрала Служба безопасности, и на основе которых ранее вручалась подозрение и господину Медведчуку, и господину Порошенко. А именно в государственной измене и финансировании терроризма. Он рассказывает обо всех деталях и схемах. Поэтому мы уверенно продвигаемся в расследовании этих крайне резонансных дел. И доведем их до логического завершения. Потому что закон должен работать безотносительно фамилий и обстоятельств", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Он подчеркнул, что каждое из дел находится на разных этапах следствия, а сбор и анализ доказательств, начатый задолго до войны, продолжается.

"Мы двигаемся последовательно, но точку должен поставить суд. Не важно, как давно произошли эти события - каждый фигурант должен ответить по закону", - отметил Глава СБУ.

В частности, вскоре в суде будет рассмотрено дело о подрывной деятельности в рамках антиукраинского проекта "Луч", в котором фигурирует В. Медведчук.

А по "угольному" и "трубному" делу, то Медведчук подтверждает ключевую роль в них Петра Порошенко.

"Он подтверждает, что экспрезидент Порошенко использовал связи Медведчука с руководством РФ, чтобы организовать определенные бизнесовые схемы. И они, по мнению СБУ, были точно не в интересах Украины. Наоборот-экономика и безопасность государства понесли прямые убытки. И этому способствовали различные высокопоставленные чиновники: исходя из показаний господина Медведчука – от министров до главы Нацбанка", - сказал глава СБУ.

Такие действия значительно усилили влияние РФ на экономику Украины.

"Информация от Медведчука дает возможность украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика ранее. Это на самом деле вопрос не только юридической ответственности, но и моральной. Потому что мы увидели пример невероятного политического цинизма-когда под патриотическими лозунгами решались бизнесовые вопросы и даже финансировались террористы. Ради быстрой копейки укреплялось влияние России на Украину", - добавил Иван Баканов.

Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.

Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Интересно, что как говорят юристы, показания Виктора Медведчука основанием для допроса лиц против которых он свидетельствует лишь при наличии соответствующих доказательств слов нардепа.