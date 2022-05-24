Гайдай: Для Луганщины сейчас самое тяжелое время за восемь лет войны. Ситуация на грани критической
Россияне наступают по всем направлениям одновременно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для Луганской области сейчас самое тяжелое время за восемь лет войны, россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно.
Об этом сообщил председатель военной областной администрации Сергей Гайдай в телеграмме.
"Становится только хуже. То, что делают рашисты, - это трудно описать словами. Орки убивают наши города, трещат все вокруг. Северодонецк - едва живой. Областной центр забросали авиабомбами.
Россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горной общине со стороны Золотого и Екатериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и нашей Луганской Чернобаевке - Белогоровке", - написал Гайдай.
Он также сообщил, что трасса Лисичанск-Бахмут полностью простреливается, и там уже "работают" вражеские ДРГ.
"Ситуация на грани критической. Рашисты стянули в нашу область безумное количество бойцов и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие. Свободная Луганщина сейчас, как Мариуполь. Мы форпост, который сдерживает нашествие и точно сдержит", - заявил председатель ОВА.
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