Залужный подтвердил, что гаубицы Цезарь уже поступили на вооружение ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке сообщил, что гаубицы "Caesar" уже находятся на передовой.

По словам Залужного, наши артиллеристы освоили новые САУ фактически за 2-3 часа.