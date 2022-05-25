Залужный подтвердил, что гаубицы Цезарь уже поступили на вооружение ВСУ
Украинские артиллеристы освоили их через 2-3 часа
Скріншот з відео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке сообщил, что гаубицы "Caesar" уже находятся на передовой.
По словам Залужного, наши артиллеристы освоили новые САУ фактически за 2-3 часа.
"Caesar" - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.
"Caesar" обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.
Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы", - говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ.
Популярное сейчас
- Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ
- СМИ: Ярмоленко определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру
- Командир Азова Прокопенко связался с женой: что известно об условиях содержания защитников Мариуполя
- В Украине арестовали первого мэра-коллаборанта
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО