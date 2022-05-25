  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный подтвердил, что гаубицы Цезарь уже поступили на вооружение ВСУ
В тренде

Залужный подтвердил, что гаубицы Цезарь уже поступили на вооружение ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Украинские артиллеристы освоили их через 2-3 часа

Залужный подтвердил, что гаубицы Цезарь уже поступили на вооружение ВСУ

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке сообщил, что гаубицы "Caesar" уже находятся на передовой.

По словам Залужного, наши артиллеристы освоили новые САУ фактически за 2-3 часа.

"Caesar" - это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность - 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

"Caesar" обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь – маневр – огонь.

Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы", - говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде