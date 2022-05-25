Мэр Мариуполя: В городе начали выдавать паспорта рф. Фактическая аннексия началась

Россияне начали выдавать российские паспорта в оккупированном Мариуполя.

Об этом советник мэр города Петр Андрющенко написал в Telegram.

"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР".

Фактически аннексия, в частности, Мариуполя началась", - говорится в сообщении.