Мэр Мариуполя: В городе начали выдавать паспорта рф. Фактическая аннексия началась
Обошлись без раздачи паспортов так называемой ДНР
Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне начали выдавать российские паспорта в оккупированном Мариуполя.
Об этом советник мэр города Петр Андрющенко написал в Telegram.
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"Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР".
Фактически аннексия, в частности, Мариуполя началась", - говорится в сообщении.
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