Сегодня, 26-го мая, президент россии провел телефонный разговор с Премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте Италии.

Как отмечает источник, разговор касался способов преодоления возникшего на планете продовольственного кризиса, а также урегулирования украинского вопроса:

"Обсуждение было сосредоточено на развитии ситуации в Украине и усилиях по поиску всеобщего разрешения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира", - цитирует заявление итальянского правительства "Украинская правда".

В Кремле отвергают обвинения в том, что продовольственный кризис возник из-за их вторжения в Украину. Как заявил путин (хуйло, - примечание), нарушения логистических цепочек, обусловившие продовольственный кризис, возникли еще в период пандемии. А западные санкции, наложенные на россию, только усугубили ситуацию.

Итальянское правительство сообщает: "путин акцентировал, что россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

Отметим, что ранее ООН сообщала о том, что запасов пшеницы на Планете осталось на десять недель.