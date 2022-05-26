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Над Черновцами украинский истребитель сбил российскую ракету

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Над Черновцами украинский истребитель сбил российскую ракету

UA-Футбол
Новина українською

Глава Черновицкой ОВА Сергей Осадчук сообщил о том, что сегодня, 26-го мая, под вечер, украинский истребитель сбил российскую ракету.

"Наш истребитель успешно отработал враждебную цель (ракету) в небе над Черновицкой областью", – написал Осадчук.

Ранее командование ООС сообщило о том, сколько вражеских целей было поражено за сутки на Донбассе.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Сергій Осадчук

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