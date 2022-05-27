Есть погибшие, много раненых. россияне нанесли удар по Днепропетровщине из ростовской области
Нелюди
ДніпроТВ
Руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан в эфире телемарафона на канале "ДніпроТВ" заявил, что сегодняшняя ракетная атака по Днепропетровской области пришлась на полигон.
"Произошла трагедия. Был прилет "Искандера-К" на полигон национальной гвардии. Есть погибшие – порядка 10-ти человек. Около 30-35 человек раненых. Это притом, что военные старались соблюдать все меры предосторожности. Большинство личного состава было рассредоточено по территории полигона. Пуски были из ростовской области. Всего были 3 крылатые ракеты, две из которых не попали в цель. Третья попала в казарму".
Также есть информация, что погибших – гораздо больше, чем 10 человек.
Корбан добавил, что, согласно приказу Министерства обороны Украины, в одном месте стратегического военного характера не может быть сосредоточено более 20 человек. Иначе жертв было бы больше. Сейчас на месте ракетного удара работают представители военной комендатуры, ГСЧС и другие службы.
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