  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Есть разрушения: россияне совершили массовый обстрел Днепропетровской области
В тренде

Есть разрушения: россияне совершили массовый обстрел Днепропетровской области

Общие новости
(1 голосов)

К счастью, без жертв

Есть разрушения: россияне совершили массовый обстрел Днепропетровской области

Днепр вечерний

Новина українською

российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Днепропетровской области, об этом сообщает Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Он проинформировал о демилитаризации поля в Павлоградском районе и ударе по Широковской громаде, а также обстрелах Зеленодольской громады и Великой Костромки. К счастью, никто не пострадал, однако есть разрушения.

В свою очередь Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предоставил еще некоторые детали:

"08:05. Три месяца полномасштабного военного вторжения. Ночью в Павлоградском районе был еще один прилет. Последствия выясняются".

Читайте такжеГлава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Николай Лукашук Валентин Резниченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/mykola_lukashuk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде