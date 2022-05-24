Есть разрушения: россияне совершили массовый обстрел Днепропетровской области
К счастью, без жертв
Днепр вечерний
российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Днепропетровской области, об этом сообщает Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
Он проинформировал о демилитаризации поля в Павлоградском районе и ударе по Широковской громаде, а также обстрелах Зеленодольской громады и Великой Костромки. К счастью, никто не пострадал, однако есть разрушения.
В свою очередь Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предоставил еще некоторые детали:
"08:05. Три месяца полномасштабного военного вторжения. Ночью в Павлоградском районе был еще один прилет. Последствия выясняются".
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