Есть разрушения: россияне совершили массовый обстрел Днепропетровской области

российские оккупанты нанесли очередные ракетные удары по Днепропетровской области, об этом сообщает Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Он проинформировал о демилитаризации поля в Павлоградском районе и ударе по Широковской громаде, а также обстрелах Зеленодольской громады и Великой Костромки. К счастью, никто не пострадал, однако есть разрушения.

В свою очередь Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предоставил еще некоторые детали: