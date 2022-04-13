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Глава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские

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Глава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские

Фото: Валентин Резніченко

Новина українською

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко высказался о действиях орках в своем Telegram-канале.

"Днепропетровщина. 12 апреля. 21:47. Регулярные "прилеты" в нашу область окрестили "ракетным террором". Звучит гордо, хотя мне это начинает напоминать какую-то бесцельную хренотень. Зачем бить по полузаброшенным фермам и нерабочим скучающим мельницам – ума не приложу. Техники военной там не было, и нет. Ни внутри, ни снаружи".

"То ли ракеты у них кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты старые (вероятно, советские). Главное, что миссия по всемирной популяризации украинской мельницы выполнена. Ждем новую серию открыток. На фото та самая "стратегическая" мельница после сегодняшнего "прилета".

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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