Глава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко высказался о действиях орках в своем Telegram-канале.

"Днепропетровщина. 12 апреля. 21:47. Регулярные "прилеты" в нашу область окрестили "ракетным террором". Звучит гордо, хотя мне это начинает напоминать какую-то бесцельную хренотень. Зачем бить по полузаброшенным фермам и нерабочим скучающим мельницам – ума не приложу. Техники военной там не было, и нет. Ни внутри, ни снаружи".