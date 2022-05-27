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"Хотим бендер назад вернуть" - ватная жительница Мелитополя недовольна новыми порядками

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Что-то пошло не так

"Хотим бендер назад вернуть" - ватная жительница Мелитополя недовольна новыми порядками

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Новина українською

Жительница Мелитополя, которая ждала приход российской армии, рассказывает, почему на оккупированных территориях хотят, чтобы Украина их освободила.

ГУР Минобороны перехватил телефонный разговор жительницы Мелитополя и обнародовал в свободном доступе. Она в частности рассказала о партизанском движении в курортном поселке Кирилловка Запорожской области. Интересно, что ее собеседником через телефон был военнослужащий армии РФ. Он слушал спич следующего содержания:

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"Сейчас позвонили из Кирилловки. У моей подруги на базе отдыха сейчас двадцать с чем БТРов зашли. Заходят в каждое это... У нее там не база, а два этажа на двух сотках. Заходят и забирают", - говорит она.

Собеседник пытается ее успокоить: мол, когда рашисты продвинутся вглубь украинской территории – они покинут отжатые дома.

"Народ знаешь как окрысился? Там сейчас опять партизаны в Кирилловке подымаются. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. А забрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи", - говорит жительница Мелитополя.

Женщина вспоминает, что при украинской власти ничего подобного не было: "Там говорят за наших бендер. А мы бы хотели тех бендер сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что тогда нас никто не обижал".

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В статье: война с Россией
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