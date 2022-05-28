ВИДЕО, как украинские артиллеристы массово обстреляли позиции российских военных на Запорожье

Генштаб ВСУ опубликовал видео результатов работы украинской артиллерии по позициям россиян на Запорожье.

“На одном из хуторов Гуляйпольского района, орки организовали массированный движ. Очень суетились – видимо, искали диджея и музыкальные инструменты.

С помощью пушкарей 45 оабр и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азову им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана!

P.S. Во время съемки этого видео ни один Человек не пострадал”, - говорится в заявлении 45 оабр.