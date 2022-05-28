  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В зоне командования Юг ВСУ продолжают контрнаступление
В тренде

В зоне командования Юг ВСУ продолжают контрнаступление

Общие новости
(1 голосов)

Бои ведутся на административных границах Николаевской и Херсонской областей

В зоне командования Юг ВСУ продолжают контрнаступление

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Оперативное командование "Юг" сообщает о том, что на соответствующем участке фронта ВСУ продолжают контрнаступление на позиции рашистов.

"Ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. В результате контрнаступательных действий наших войск, врагу нанесен существенный урон и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба командования "Юг" отмечает, что на оккупированной Херсонщине пути выезда на подконтрольные Украине территории полностью заблокировали. Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОК "Південь"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде