В зоне командования Юг ВСУ продолжают контрнаступление

Оперативное командование "Юг" сообщает о том, что на соответствующем участке фронта ВСУ продолжают контрнаступление на позиции рашистов.

"Ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. В результате контрнаступательных действий наших войск, врагу нанесен существенный урон и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба командования "Юг" отмечает, что на оккупированной Херсонщине пути выезда на подконтрольные Украине территории полностью заблокировали. Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно.