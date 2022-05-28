В зоне командования Юг ВСУ продолжают контрнаступление
Бои ведутся на административных границах Николаевской и Херсонской областей
Генштаб ЗСУ
Оперативное командование "Юг" сообщает о том, что на соответствующем участке фронта ВСУ продолжают контрнаступление на позиции рашистов.
"Ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. В результате контрнаступательных действий наших войск, врагу нанесен существенный урон и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах", - говорится в сообщении.
Пресс-служба командования "Юг" отмечает, что на оккупированной Херсонщине пути выезда на подконтрольные Украине территории полностью заблокировали. Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно.
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