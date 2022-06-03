ООС за сегодня отбили на востоке Украины девять атак врага

Группировка ООС на своем участке фронта за сегодня, 3-го июня, отразила девять атак врага. Пресс-служба ООС сообщает, что на одной локации до сих пор идет бой.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

1 танк;

1 артиллерийскую систему;

6 боевых бронированных машин;

2 специальных бронированных автомобиля;

3 единицы автомобильной техники.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее о достижениях на фронте за последние сутки сообщила пресс-служба ОТГ "Восток".