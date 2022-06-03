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ООС за сегодня отбили на востоке Украины девять атак врага

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Стоят на защите страны

ООС за сегодня отбили на востоке Украины девять атак врага

фото - фейсбук

UA-Футбол
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Группировка ООС на своем участке фронта за сегодня, 3-го июня, отразила девять атак врага. Пресс-служба ООС сообщает, что на одной локации до сих пор идет бой.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 1 танк;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 6 боевых бронированных машин;
  • 2 специальных бронированных автомобиля;
  • 3 единицы автомобильной техники.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10"", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее о достижениях на фронте за последние сутки сообщила пресс-служба ОТГ "Восток".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ООС

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