ООС за сегодня отбили на востоке Украины девять атак врага
Стоят на защите страны
фото - фейсбук
Группировка ООС на своем участке фронта за сегодня, 3-го июня, отразила девять атак врага. Пресс-служба ООС сообщает, что на одной локации до сих пор идет бой.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 1 танк;
- 1 артиллерийскую систему;
- 6 боевых бронированных машин;
- 2 специальных бронированных автомобиля;
- 3 единицы автомобильной техники.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10"", - говорится в сообщении.
Добавим, что ранее о достижениях на фронте за последние сутки сообщила пресс-служба ОТГ "Восток".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ООС
Популярное сейчас
- Лукашенко заявил, что Россия не стремится захватить Украину
- Дело не в Шахтере. Зарубежные СМИ назвали причину задержки трансфера Мудрика в Байера
- Все – тут. Зеленский записал новое видеообращение, сделав отсылку к легендарному ролику за 25.02
- Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Одесская области: россияне совершили ракетный обстрел
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Новости по теме
- 00:04 Украинские Один - за деньги. Второго, из сферы образования, заставили. ВСУ в Северодонецке взяли в плен "днровцев"
- 23:47 Украинские Россия заявила, что готова дать коридор для вывоза украинского зерна. Но при одном условии
- 23:29 Украинские На Донбассе за 2 июня отбито 5 атак, уничтожено 5 танков, 3 артсистемы, 2 бронемашины и 3 беспилотника
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet