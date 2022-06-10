Масштаб - катастрофический. Французские СМИ показали массовое захоронение возле Мариуполя
Французские журналисты смогли попасть на одно из новых кладбищ под Мариуполем. Только в одном секторе, по их словам, около трех тысяч свежих могил.
Большинство из них - безымянные. Только таблички с номером. Они отмечают, что все это - одна сплошная братская могила.
Первые сообщения о массовых захоронениях под Мариуполем появились еще в начале мая, тогда публиковались фото спутниковых снимков.
Как известно, россияне практически разрушили город, в котором, однако, остаются тысячи жителей. В городе нет коммуникаций, есть проблемы с водой. По информации украинских властей, жертвами российского нападения стали десятки тысяч гражданских жителей Мариуполя.
Маріуполь. Жах! pic.twitter.com/SI0X5PsmHr— SergiyShvets (@SergiyShvets) June 10, 2022
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