Масштаб - катастрофический. Французские СМИ показали массовое захоронение возле Мариуполя

Французские журналисты смогли попасть на одно из новых кладбищ под Мариуполем. Только в одном секторе, по их словам, около трех тысяч свежих могил.

Большинство из них - безымянные. Только таблички с номером. Они отмечают, что все это - одна сплошная братская могила.

Первые сообщения о массовых захоронениях под Мариуполем появились еще в начале мая, тогда публиковались фото спутниковых снимков.

Как известно, россияне практически разрушили город, в котором, однако, остаются тысячи жителей. В городе нет коммуникаций, есть проблемы с водой. По информации украинских властей, жертвами российского нападения стали десятки тысяч гражданских жителей Мариуполя.