  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Масштаб - катастрофический. Французские СМИ показали массовое захоронение возле Мариуполя
В тренде

Масштаб - катастрофический. Французские СМИ показали массовое захоронение возле Мариуполя

Общие новости
(1 голосов)
Масштаб - катастрофический. Французские СМИ показали массовое захоронение возле Мариуполя

Новина українською

Французские журналисты смогли попасть на одно из новых кладбищ под Мариуполем. Только в одном секторе, по их словам, около трех тысяч свежих могил.

Большинство из них - безымянные. Только таблички с номером. Они отмечают, что все это - одна сплошная братская могила.

Первые сообщения о массовых захоронениях под Мариуполем появились еще в начале мая, тогда публиковались фото спутниковых снимков.

Как известно, россияне практически разрушили город, в котором, однако, остаются тысячи жителей. В городе нет коммуникаций, есть проблемы с водой. По информации украинских властей, жертвами российского нападения стали десятки тысяч гражданских жителей Мариуполя.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуполь война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНІАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде