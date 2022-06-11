Глава Бундестага выступила за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
В Германии мы также имеем поддержку
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Глава Бундестага Бербель Бас призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и обеспечить скорейшее вступление Украины в Союз.
"Украина - часть Европы. Никому не может быть интересна слабая, нестабильная Украина, в которой люди отворачиваются от Европы из-за разочарования и отсутствия перспектив. То же касается стран Западных Балкан, а также Грузии и Республики Молдова.
После предоставления статуса кандидата ЕС должен сделать все, что в его силах, для обеспечения того, чтобы процесс вступления осуществлялся столь быстро, насколько это позволяют договоры ЕС", - говорится в статье, которую спикер Бундестага написала совместно с Русланом Стефанчуком.
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