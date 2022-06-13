Последовал примеру Вернидуба. Экс-игрок Александрии вступил в ряды ВСУ
Бывший голкипер решил с оружием в руках защищать Украину
Фото: Instagram
Бывший голкипер "Полтавы", "Гелиоса", "Александрии" и "Металлиста 1925" Руслан Зарубин рассказал о своем решении вступить в ряды ВСУ.
- Мне кажется, мало у кого есть желание воевать. Это, скорее, обязанность. Для себя решил, что если могу чем-то помочь, то надо идти и помогать. В любом случае это было сознательное решение, которое шло изнутри.
Я никогда не представлял себя военным, но когда видишь, как воюют совсем молодые ребята или такие, как Юрий Николаевич Вернидуб, не можешь оставаться в стороне.
- До войны у вас был какой-то хотя бы малейший армейский опыт?
- Нет. Я никогда не служил. Более того, даже оружие никогда в руках не держал – не было такой тяги. В школе, конечно, были уроки ДПЮ, как у всех. Но ничем серьезным мы там не занимались. Разве что научились надевать противогаз да пару раз разобрали автомат. Но ничего – на войне быстро учишься.
- На какой день вы пришли в военкомат?
- 11 мая я уже был в части. За две недели прошли курс молодого бойца, после чего поехали на свои места дислокации.
- Вы служите в ВСУ или теробороне?
- Нацгвардия.
- Туда даже без опыта можно попасть?
- Те, у кого есть желание, могут попасть без проблем. Конечно, если есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, то могут не взять, а в остальном можно, - сказал Зарубин.
Напомним, Зарубин завершил карьеру футболиста в прошлом году. Последним его клубом была "Виктория" из Николаевки.
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