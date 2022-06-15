Генсек НАТО: Альянс готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на наши стандарты

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал активнее снабжать Украину оружием и артиллерией. По мнению Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас. Солидарен с Моравецким генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

"Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже давно предоставляют тяжелое вооружение, и они наращивают свои усилия. Украинцы должны быть готовы продолжать в течение длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку. НАТО готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие Альянса".

На встрече контактной группы поддержки Украины, которая состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня, будут обсуждать предоставление ВСУ различных видов вооружений, военной техники, включая тяжелое вооружение.