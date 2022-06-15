Генсек НАТО: Альянс готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на наши стандарты
Респект
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал активнее снабжать Украину оружием и артиллерией. По мнению Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас. Солидарен с Моравецким генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:
"Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по НАТО уже давно предоставляют тяжелое вооружение, и они наращивают свои усилия. Украинцы должны быть готовы продолжать в течение длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку. НАТО готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие Альянса".
На встрече контактной группы поддержки Украины, которая состоится в штаб-квартире НАТО 15 июня, будут обсуждать предоставление ВСУ различных видов вооружений, военной техники, включая тяжелое вооружение.
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