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Российские клубы отстранили от баскетбольных еврокубков еще на сезон

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Пусть играют с КНДР и Эритреей

Российские клубы отстранили от баскетбольных еврокубков еще на сезон

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tolga Adanali/Euroleague Basketball

Новина українською

Евролига официально подтвердила, что в новом розыгрыше турнира российских клубов не будет.

В заявлении сказано, что организация учла аналогичные решения, принятые в футболе, хоккее, Международной ассоциацией баскетбола (ФИБА).

Таким образом, в Евролиге-2022/23 примут участие четыре клуба из Испании, по два из Турции, Греции, Сербии, Германии, Франции, Италии; по одному - из Израиля и Литвы.

Также россиян из-за вторжения в Украину выкинули и из Еврокубка-2022/23 - второго по рангу международного клубного турнира Старого света, где должен стартовать наш "Прометей".

Для россии решение Евролиги довольно болезненно. До войны московский ЦСКА имел крупнейший в Европе бюджет и являлся одним из фаворитов турнира; всего РФ в Евролиге представляли 2-3 клуба.

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В статье: война с Россией Евролига БК ЦСКА (Москва)
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Источник:
Евролига

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