Российские клубы отстранили от баскетбольных еврокубков еще на сезон

Евролига официально подтвердила, что в новом розыгрыше турнира российских клубов не будет.

В заявлении сказано, что организация учла аналогичные решения, принятые в футболе, хоккее, Международной ассоциацией баскетбола (ФИБА).

Таким образом, в Евролиге-2022/23 примут участие четыре клуба из Испании, по два из Турции, Греции, Сербии, Германии, Франции, Италии; по одному - из Израиля и Литвы.

Также россиян из-за вторжения в Украину выкинули и из Еврокубка-2022/23 - второго по рангу международного клубного турнира Старого света, где должен стартовать наш "Прометей".

Для россии решение Евролиги довольно болезненно. До войны московский ЦСКА имел крупнейший в Европе бюджет и являлся одним из фаворитов турнира; всего РФ в Евролиге представляли 2-3 клуба.