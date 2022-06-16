Российские клубы отстранили от баскетбольных еврокубков еще на сезон
Пусть играют с КНДР и Эритреей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tolga Adanali/Euroleague Basketball
Евролига официально подтвердила, что в новом розыгрыше турнира российских клубов не будет.
В заявлении сказано, что организация учла аналогичные решения, принятые в футболе, хоккее, Международной ассоциацией баскетбола (ФИБА).
Таким образом, в Евролиге-2022/23 примут участие четыре клуба из Испании, по два из Турции, Греции, Сербии, Германии, Франции, Италии; по одному - из Израиля и Литвы.
Также россиян из-за вторжения в Украину выкинули и из Еврокубка-2022/23 - второго по рангу международного клубного турнира Старого света, где должен стартовать наш "Прометей".
Для россии решение Евролиги довольно болезненно. До войны московский ЦСКА имел крупнейший в Европе бюджет и являлся одним из фаворитов турнира; всего РФ в Евролиге представляли 2-3 клуба.
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