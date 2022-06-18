Денис Прокопенко передал командование Азовом майору Никите Надточию

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко передал командование майору Никите Надточию, об этом новоиспеченный и.о. командира сообщил в интервью Радио Свобода. Никита будет руководить полком до возвращения Дениса Прокопенко из плена.

"Это было просто сообщение (от Дениса Прокопенко – ред.) в Телеграме, что «как будешь готов стать в строй, связывайся с теми-то, теми-то людьми, приезжаешь и берешь командование в свои руки до момента возвращения меня", – рассказал Надточий.

На момент обороны Мариуполя Надточий был командиром второго батальона отдельного отряда специального назначения "Азов". Он был одним из первых военных, эвакуированных с "Азовстали".

"Вывозил 200-х и 300-х бойцов, хотел завезти их на территорию "Азовстали" в госпиталь там. И сработала штурмовая авиация, ракета упала очень рядом. Осколки мне попали в голову, в левую руку, в левую и правую ноги и в живот", – рассказал он о своем ранении.

Надточий был вместе с другими ранеными эвакуирован с "Азовстали" 21 марта.

"Это, кстати, была первая успешная попытка эвакуации. То есть я был в числе первых, кого вообще вывезли воздушным коридором с территории Мариуполя. Была выгружена некоторая провизия, которую привезли на "Азовсталь", и началась погрузка всех раненых поочередно – сначала лежащих, среди которых был и я", – рассказал военный.

Напомним, что бойцы, защищавшие Мариуполь сейчас находятся в плену и, согласно договоренностям, ожидают обмена. Среди них и командир полка Азов – Денис Прокопенко.