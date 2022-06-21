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Гайдай: Затишье перед бурей. Ночь – относительно спокойная, россияне остановились для перегруппировки

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Гайдай: Затишье перед бурей. Ночь – относительно спокойная, россияне остановились для перегруппировки

Freedom

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о ситуации в регионе:

"В промышленной зоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои – россияне попали в здание I проходной "Азота", оккупанты обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов. Продолжаются бои вблизи Николаевки. Затишье перед бурей: ночь прошла относительно спокойно, орки остановились для перегруппировки. Тяжелые сутки прошли на Луганщине. Враг имел локальный успех – брали количеством артиллерии. Штурм возле Сиротиного сдержан".

"Лисичанск приходит в себя от массированных обстрелов. Уже утром начали обследовать территорию на обнаружение жертв и разрушений. Новая дата у орков для выполнения задачи "взятия Луганской области" – 26 июня. Через пять дней этого не произойдет. Ждем дальнобойной артиллерии!"

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Также Гайдай сообщил, что:

– 50% раненых орков в дальнейшем не выживают;

– в одной из больниц Северодонецка еще работают врачи;

– на "Азоте" остаются 568 человек, среди них 38 детей – преимущественно это работники предприятия и их семьи, они отказались эвакуироваться;

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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