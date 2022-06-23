Европейский вещательный союз еще раз подтвердил, что Евровидение-2023 не состоится в Украине

Европейский вещательный союз подтвердил ранее провозглашенное заключение о том, что Евровидение-2023 не может состояться в Украине. Напомним, что такое решение было принято в результате анализа и консультаций и объявлено несколькими неделями ранее. Но Украина попыталась оспорить этот вердикт.

В итоге союз еще раз подчеркнул, что должен констатировать "с сожалением" - Евровидение-2023 не состоится в Украине.

Также в заявлении отмечено, что продолжаются дискуссии по выбору страны, которая примет песенный конкурс. Ранее речь шла о том, что Евровидение-2023 может состояться в Великобритании.

Напомним, что в мае 2022-го года Украина третий раз в своей истории выиграла Евровидение благодаря выступлению группы Kalush Orchestra.