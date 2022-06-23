Европейский вещательный союз еще раз подтвердил, что Евровидение-2023 не состоится в Украине
В ответ на протест украинской стороны
фото из свободных источников
Европейский вещательный союз подтвердил ранее провозглашенное заключение о том, что Евровидение-2023 не может состояться в Украине. Напомним, что такое решение было принято в результате анализа и консультаций и объявлено несколькими неделями ранее. Но Украина попыталась оспорить этот вердикт.
В итоге союз еще раз подчеркнул, что должен констатировать "с сожалением" - Евровидение-2023 не состоится в Украине.
Также в заявлении отмечено, что продолжаются дискуссии по выбору страны, которая примет песенный конкурс. Ранее речь шла о том, что Евровидение-2023 может состояться в Великобритании.
Напомним, что в мае 2022-го года Украина третий раз в своей истории выиграла Евровидение благодаря выступлению группы Kalush Orchestra.
Популярное сейчас
- Палкин: Футбольные агенты уничтожают нас, они пытаются украсть игроков Шахтера
- Забарный и Тоттенхэм? Это было бы слишком хорошо
- 100 футбольных полей. Оккупанты украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию
- Россия нарушила воздушное пространство и отрабатывает ракетные удары по Эстонии - Минобороны
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Новости по теме
- 00:32 Украинские Зеленский: Цель оккупантов неизменна – шаг за шагом уничтожить весь Донбасс
- 00:08 Украинские Гайдай: Россияне отказались от форсирования Северского Донца - боятся очередной "Белогоровки"
- 23:51 Украинские Зеленский: Чтобы защитить свободу и демократию, иногда нужно действовать недемократически