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Европейский вещательный союз еще раз подтвердил, что Евровидение-2023 не состоится в Украине

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В ответ на протест украинской стороны

Европейский вещательный союз еще раз подтвердил, что Евровидение-2023 не состоится в Украине

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Европейский вещательный союз подтвердил ранее провозглашенное заключение о том, что Евровидение-2023 не может состояться в Украине. Напомним, что такое решение было принято в результате анализа и консультаций и объявлено несколькими неделями ранее. Но Украина попыталась оспорить этот вердикт.

В итоге союз еще раз подчеркнул, что должен констатировать "с сожалением" - Евровидение-2023 не состоится в Украине.

Также в заявлении отмечено, что продолжаются дискуссии по выбору страны, которая примет песенный конкурс. Ранее речь шла о том, что Евровидение-2023 может состояться в Великобритании.

Напомним, что в мае 2022-го года Украина третий раз в своей истории выиграла Евровидение благодаря выступлению группы Kalush Orchestra.

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В статье: война с Россией
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Источник:
EBU

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