"Он сыграл очень важную роль". Кулеба – о том, президент какой страны помог Украине получить статус кандидата

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон сыграл очень важную роль в том, что Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Список скептиков был известен давно. Это Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия – все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, и я обращу внимание на то, что именно во время председательства Франции это решение было принято. Это была принципиальная позиция, сделать это именно сейчас".

Переломным моментом, по версии Кулебы, стал визит Макрона и лидеров Германии, Италии и Румынии в Киев, до этого ситуация была очень хрупкой.