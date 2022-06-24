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"Он сыграл очень важную роль". Кулеба – о том, президент какой страны помог Украине получить статус кандидата

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Визиты таких людей в столицу страны, которая противостоит агрессии, даром не проходят

"Он сыграл очень важную роль". Кулеба – о том, президент какой страны помог Украине получить статус кандидата

Getty Images / Global Images Ukraine

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон сыграл очень важную роль в том, что Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Список скептиков был известен давно. Это Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия – все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, и я обращу внимание на то, что именно во время председательства Франции это решение было принято. Это была принципиальная позиция, сделать это именно сейчас".

Переломным моментом, по версии Кулебы, стал визит Макрона и лидеров Германии, Италии и Румынии в Киев, до этого ситуация была очень хрупкой.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Дмитрий Кулеба Европейский союз
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